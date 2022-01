Patsers en straatracers terroriseren steeds vaker onze regio: “Dit kan écht niet door de beugel”

Kortrijk/Roeselare/IeperEen stijgend aantal illegale bijeenkomsten van tuningfanaten, almaar meer illegale straatraces, patsergedrag door onverantwoorde chauffeurs: bij de politiezone Vlas is men het meer dan beu. “Tientallen automobilisten kregen van ons al een waarschuwende brief maar er verandert niks en op sociale media wordt opgeroepen om de komende weken opnieuw te gaan driften en racen”, klinkt het.

De afgelopen weken werd de politiezone Vlas geconfronteerd met verschillende spontane bijeenkomsten van tuning- en sportwagens op invalswegen en grote parkings in de regio. “Die van Kortrijk Xpo en Kinepolis is een populaire voor dat soort bijeenkomsten”, weet politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “De wagens verzamelen op zo’n parking en vertrekken vervolgens met hoge snelheid richting autosnelweg op weg naar andere locaties om te gaan straatracen, in onder meer Menen, Dadizele, Roeselare en Kuurne. Bovendien kregen we ook flink wat meldingen over voertuigen die gevaarlijk aan het driften waren, voetgangers die moesten wegspringen voor optrekkende wagens en aanhoudende geluidsoverlast.”

Automobilisten aangeschreven

Al wekenlang is de politie bezig met een onderzoek. “We analyseren ondermeer de beschikbare beelden van zowel de ANPR-camera’s als de videofragmenten die op sociale media werden gepost”, zegt Detavernier. “De filmpjes laten weinig aan de verbeelding over en tonen duidelijk hoe er wordt geracet en gedrift op parkings, maar ook op de openbare weg. We voeren al een tijdje gericht toezicht en controles, maar vorige maand stuurden we ook een waarschuwingsbrief naar de eigenaars van de voertuigen die we konden identificeren. Maar ondanks die preventiemaatregelen werden afgelopen weekend opnieuw bijeenkomsten georganiseerd en wordt er op sociale media opgeroepen om de komende weken opnieuw te gaan driften en te racen.”

© PZ Vlas

Onder bepaalde voorwaarden

Meetings van dergelijke wagens zijn nochtans toegelaten, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. “Ze moeten als evenement worden aangevraagd en goedgekeurd door de burgemeester, na advies en veiligheidsoverleg met de politie”, zegt hoofdcommissaris Devid Camerlynck, afdelinghoofd verkeerspolitie bij Vlas. “Daarnaast moeten, net zoals bij andere evenementen, ook de Covid-maatregelen worden nageleefd: mondmaskerplicht, CST-controle, noem maar op. Privéparkings kunnen ook niet zomaar niet worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar.”

Inbeslagnames in zicht

Meest verontrustend voor de politie is het verkeersonveilig rijgedrag. “En dus gaan we voor een nultolerantie”, zegt Camerlynck. “Er komen extra controles door de verkeerspolitie, die experten in huis heeft op het vlak van tuningvoorschriften. Niet-conforme tuningvoertuigen en hun bestuurders zullen geverbaliseerd worden tot zij opnieuw een geldige keuring kunnen voorleggen. Bestuurders dreigen hun rijbewijs kwijt te spelen bij vaststelling van zware verkeersinbreuken op de openbare weg. Maar voor verkeersonveilig gedrag kan ook de procedure voor de bestuurlijke inbeslagname van de wagens worden toegepast. We zullen niet aarzelen om ook die maatregel toe te passen.”

© PZ Vlas

Gezamenlijke aanpak

Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit voor de politiezone Vlas. “Daarom coördineren we alle meldingen en inbreuken en is er nauwe samenwerking met zowel de naburige politiezones Grensleie, Arro Ieper en RIHO, maar ook met de federale politie, om te komen tot een gezamenlijke aanpak”, zegt Thomas Detavernier. “Daarnaast rekenen we ook op de burgerzin van iedereen die met de verkeersveiligheid in Kortrijk, Kuurne en Lendelede begaan is. We vragen de mensen om meteen te bellen naar het lokaal oproepnummer 1701 bij het vaststellen van verkeersonveilig rijgedrag door tuning- en racevoertuigen, zodat we snel kunnen ingrijpen.”

© PZ Vlas