Patron houdt Open Air met zomerse techno

KIJK. “Rudi is onze Remco Evenepoel”: nierpa­tiënt fietst tijdens dialyse tot 720 kilometer per maand

Straffe prestatie in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. Waar nierpatiënt Rudi Vanneste (68) sinds een maand elke week tot 180 kilometer fietst, tijdens zijn dialyse. En dat nadat de Menenaar nog geen vier jaar geleden door twee hartstilstanden getroffen werd. “Aandacht hebben voor beweging is in zijn geval levensnoodzakelijk”, zegt nierspecialist Peter Doubel.