Patrick en Corinne vochten meer dan 20 jaar voor hun drugsverslaafde zoon: “Net toen het wat beter ging, werd Pascal het hoofd ingeslagen”

Kortrijk Warmste Week-ge­zicht Stéphan (24) toont zijn favoriets­te plekjes: “Kortrijk is mijn veilige haven, hier voel ik me thuis”

Aan de Haverwerf in Mechelen geven Studio Brussel, MNM en Eén vandaag het echte startschot van De Warmste Week, met drie nieuwe uithangborden. Eén van hen is Stéphan Tanganagba, geboren in Kinshasha in Congo, maar sinds zijn kleuterjaren woonachtig in Kortrijk. We spraken hem een tijd geleden. “Ik heb me in Kortrijk altijd op mijn plaats gevoeld”, zegt Stéphan, een extravert die graag onder de mensen is, maar zich ook kan afsluiten van de wereld om even tijd te maken voor zichzelf. Stéphan toont zijn favoriete plekjes in de binnenstad. “Van een koffie tot een feestje, er valt in Kortrijk altijd iets te beleven. Mijn waardering voor deze stad is groot.”

18 december