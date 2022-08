Pater Frans, oudste mannelijke Kortrijkzaan, viert 102de verjaardag

Kortrijk Oudste en grootste supporters­club van KV Kortrijk kent forse terugval van 250 naar 35 leden: “We geven niet op en willen weer schitteren”

De in 2017 nog grootste supportersclub van KVK met toen 250 leden en vijf lokalen is een schim van zichzelf. SC Centrum telt momenteel 35 leden en heeft met buurtcafé Casa Verdi in de Loofstraat nog één supporterslokaal. Een vernieuwd en verjongd bestuur steekt een tandje bij, om extra leden te werven. Zo is er midden september een traktatie voor sponsors en leden in de VIP van KVK.

18 augustus