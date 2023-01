Pas aangekocht busje volledig uitgebrand: “We zouden ermee op reis gaan naar Corsica”

Johan Debaere (70) was vrijdag met twee kompanen de 40 jaar oude Chevrolet Chevy Van gaan ophalen in Sint-Niklaas. “We betaalden er 6.500 euro voor en kenden onderweg naar Kortrijk geen problemen. Toen we hier arriveerden lieten we de motor nog even draaien.” Ineens vatte het busje vuur. “In geen tijd stond de volledige wagen in lichterlaaie.” De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Omdat onderaan de Chevy gasflessen hangen met LNG, werd er even gevreesd voor ontploffingsgevaar. “Maar die gasflessen konden we gelukkig ook heel snel koelen”, klinkt het bij de brandweer. De pas aangekochte tweedehands Chevy brandde wel volledig uit. Door de hevige vlammen raakte ook een deel van de dakgoot van het boerenhof beschadigd.