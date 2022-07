Pas 21 en nog student, Anton blaast 117 jaar oud café ’t Kanon nieuw leven in: “Meefeesten met klanten mag”

Kortrijk/DadizeleDe in 1905 gebouwde herberg ‘In het oud kanon’, sinds 1994 ’t Kanon, snijdt een nieuw hoofdstuk aan in zijn geschiedenis. Anton Sioen (21) uit Dadizele neemt de fakkel van een van de populairste studentencafés van Kortrijk over van Laurens Moyaert (31). De heropening is op 21 augustus.

Anton Sioen straalt een zekere rust uit. Wat nodig is als uitbater van ’t Kanon, waar het tijdens het academiejaar vooral op dinsdag- en donderdagavond razend druk kan zijn. Maar saai wordt het zeker niet, met Anton. “Ik ben hier zelf vier jaar klant geweest, dus ik weet hoe gezellig deze zaak met zijn ovaalvormige centrale toog is. Ik zal met plezier meefeesten met de klanten, dat mag ook wel eens. En we gaan hier niet vroeg sluiten, het mag gerust eens tot vijf, zes uur ’s ochtends blijven duren”, vertelt de Dadizelenaar. Hij volgde met succes de opleiding Automatisering in de hogeschool Vives in Kortrijk en volgt nu nog twee jaar via afstandsonderwijs IT aan Vives.

Quote Want wat goed is, moet je niet veranderen. Ook de acties waarbij je regelmatig dranken voordelig kan kopen, zoals eens goedkopere shotjes of baco’s, blijven Anton Sioen

De drie vaste studentenclubs Moeder en Vader Kanon, Ipsoc van Sociaal Agogisch Werk in Vives en Centaura van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) blijven aan boord van het café. De clubavond, waarbij feestjes centraal staan, blijft op dinsdagavond. “Alles blijft, ook het interieur. Want wat goed is, moet je niet veranderen. Ook de acties waarbij je regelmatig dranken voordelig kan kopen, zoals eens goedkopere shotjes of baco’s, blijven.”

Volledig scherm Studentencafé 't Kanon bevindt zich op de hoek van de Doorniksesteenweg met Walle © Peter Lanssens

En zo eindigt na acht jaar het horeca-avontuur in ‘t Kanon voor vorig uitbater Laurens Moyaert. Hij studeerde als boekhouder af bij opleidingscentrum Syntra West en is nu aan het solliciteren, om in een boekhoudkundig kantoor aan de slag te gaan. “Het is niet iets dat je blijft doen, een studentencafé uitbaten. Je wordt ouder en de studenten worden jonger. Je moet er een termijn op zetten en op tijd stoppen”, vertelt Laurens.

“Het is mooi geweest. De goeie feestjes, tot ’s morgens vroeg dansen op de toog… die ga ik vooral missen. En ik heb toch de indruk dat studenten nog altijd evenveel feesten als vroeger. De coronaperiode was veel minder, maar studentencafés worden weer druk bezocht”, aldus Laurens. Ook opvolger Anton is overtuigd dat ’t Kanon mooie tijden wacht. “Er zijn nog sterke studentencafés zoals Barsol en Den Bross op ’t Hoge, maar de ligging van ’t Kanon is ideaal. Het ligt in het midden van alles, met aan de ene kant de hogeschool Vives en de universiteit Kulak op ’t Hoge en aan de andere kant de hogeschool Howest in het centrum van de stad”, zegt Anton Sioen.

Mascotte Betsy

’t Kanon heropent op zondag 21 augustus, met een gratis vat vanaf 20 uur. De openingsuren zijn daarna van zondag tot en met donderdag, vanaf 18 uur. Een Bavik, het café is eigendom van brouwerij De Brabandere, kost er 2,20 euro. Laurens Moyaert geeft nog een afscheidsfeestje, meer info hierover volgt. Nog dit: het beeld Betsy, de mascotte van ’t Kanon, blijft in het studentencafé. “Ze is onbetaalbaar en niet te koop”, klinkt het unaniem.

