Parking Veemarkt tot tweede helft oktober dicht, ook rotonde rond parkeerhaven wordt vernieuwd

Kortrijk Jobstuden­ten scannen deze zomer duizenden gerechte­lij­ke dossiers om ze ook online te kunnen raadplegen: “Veel bandwerk, maar wel interessan­te verhalen”

134 jobstudenten zijn deze zomer in ons land aan de slag om duizenden gerechtelijke dossiers in te scannen. Op die manier zullen betrokkenen van thuis uit met hun rijksregisternummer het dossier digitaal kunnen inkijken. Tot nu was in Oost- en West-Vlaanderen nog geen enkel dossier online raadpleegbaar. Minister Van Quickenborne sprak woensdag de jobstudenten op de rechtbank in Kortrijk moed in. “Op dit moment spenderen sommige medewerkers hier nog 30 procent van hun tijd aan de kopieermachine, dit is een eerste stap naar volledig digitale dossiers”

17 augustus