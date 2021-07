Parket vraagt aanhouding te snelle automobilist (28) onder invloed na dodelijke aanrijding

REEKS. Met de mobilhome naar de boerderij: “Wakker worden tussen de koeien, heerlijk!”

5 juli De verkoop én de verhuur van mobilhomes zitten in de lift en die stijgende interesse is tijdens de pandemie alleen maar gegroeid. Een dichtbijvakantie in een rijdend minihuis weet vandaag verschillende generaties te overtuigen. En waar kan dat beter dan in de kustprovincie, dachten wij. Dus wijden we er deze zomer een reeks aan. In deze derde aflevering ‘gaan we de boer op’, en tonen we je de mooiste plekjes tussen de koeien en landbouwvelden. Deel 3 van onze reeks: zo leuk is logeren op de boerderij.