Parket vraagt aanhouding Jules (18) en vordert onderzoeksrechter om te beslissen over zijn lot

Jules V. (18) hield donderdag een hele dag de studentencampus Vives in Kortrijk, de Waregemse scholen en uiteindelijk Avelgem in de ban. Dat gebeurde nadat hij op de bus aan een andere jongeman had gezegd dat “hij iets zou aanrichten”. Er was ook iets gezien wat op een wapen leek, een airsoftwapen bleek achteraf.

Na zijn arrestatie in Avelgem donderdagnamiddag is V. door de politie verhoord. Na dat verhoor heeft het parket beslist een onderzoeksrechter te vorderen. Het vraagt zijn aanhouding op basis van verboden wapendracht en het verspreiden van valse berichten inzake een gevaar voor een aanslag op personen of eigendommen. Het is nu aan de onderzoeksrechter om te beslissen of en wanneer hij zal worden voorgeleid. Volgens zijn advocaat had de jongeman “geen kwaadwillige bedoelingen”.