Parket onderzoekt verdacht overlijden, vermoedelijk van jonge mama

Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel brengt musical Ciske de Rat, met allereer­ste Vlaamse cast

Nu de stadsschouwburg aan het Schouwburgplein in Kortrijk door restauratiewerken minstens twee jaar dicht is, zal het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel (KKLT) tijdelijk in het OC in Marke spelen. Het sein ook om aan vernieuwing en verjonging te werken. En met een fraaie primeur uit te pakken, met de allereerste Vlaamse cast voor de musical Ciske de Rat.