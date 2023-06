Papenstraat drie dagen onderbroken voor verkeer

Drie mannen stelen via gat in muur voor 200.000 euro luxehand­tas­sen bij antiquair: “Ze stonden te koop via Roemeense websites”

De politie van zone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) heeft drie mannen opgespoord die hadden ingebroken in de Kortrijkse antiekzaak Lefèvre via een gat in de muur van een aangrenzend, leegstaand bankkantoor. Dat heeft het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk gemeld. Ze gingen aan de haal met 84 handtassen ter waarde meer dan 200.000 euro en tal van juwelen.