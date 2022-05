Paasfoor sluit de deuren: “Volgens sommigen de beste editie ooit”

Het was van 2019 geleden dat er nog een paasfoor was geweest in Kortrijk. Het was meteen de eerste grote foor in onze provincie sinds het wegvallen van de coronamaatregelen. Door de werken in de stationsbuurt werd de parking aan de Broeltorens als nieuwe locatie ingepalmd. Dat om alle kramen en attracties een plek te geven. De verwachtingen waren hoog, en die werden blijkbaar ingelost. “Ik hoor van bepaalde forains dat het de beste foor ooit was qua opkomst”, zegt schepen Wouter Allijns. “Alles zat natuurlijk mee en het weer was heel goed. Juiste cijfers over het aantal bezoekers kunnen we pas later geven, maar we zijn in ieder geval tevreden.”