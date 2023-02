Overwoekerde landweg wijkt voor nieuw Ooievaarspad

De oorspronkelijk anderhalve meter brede trage weg was overgroeid en nog enkel op een klein deel toegankelijk. Het nieuwe 420 meter lange Ooievaarspad is in cementbetonverharding ingericht. Beton is duurzaam, zorgt voor degelijk comfort voor fietsers en voetgangers en heeft lage onderhoudskosten.

“Trage wegen zijn essentieel op onze fietsroutes in landelijk Kortrijk. We vernieuwen en opwaarderen ze daarom stelselmatig. Het Ooievaarspad is een belangrijke schakel in het zuiden van de stad”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit). Volgende trage weg op de planning: Brugstok tussen Melle- en Wittestraat in Heule. De timing van deze werken is afhankelijk van andere geplande werken, aan de Rakebosbeek in Heule.