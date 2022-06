“Overal probeerden mensen illegaal binnen te raken”: Overrompeld onthaal zwemparadijs LAGO Kortrijk Weide vervroegd dicht

KortrijkDe drukste en meest hectische dag ooit, zo kan je omschrijven hoe het er op de tot nu toe warmste dag van de zomer aan toeging in het zwemparadijs LAGO Kortrijk Weide. Er daagden 2.500 bezoekers op, waaronder veel Noord-Fransen . Velen hadden niet gereserveerd en probeerden dan maar illegaal binnen te raken. Langs de spoorweg Kortrijk-Brugge probeerden er zelfs over een hekken te klimmen om zo toch maar in de buitenbaden te kunnen springen. Omdat het niet meer veilig was en helemaal uit de hand dreigde te lopen, haalde het management de politie er bij.

Wie zaterdag nog afkoeling wil zoeken in LAGO Kortrijk Weide aan het Mandelaplein: niet doen. Het onthaal is sinds 16.45 uur vervroegd dicht, na een overrompeling door 2.500 bezoekers. Niet iedereen gedroeg zich netjes.

“Ik herhaal het nog één keer: je moét vooraf reserveren als je naar LAGO Kortrijk Weide komt. Want nu moesten we mensen weigeren die niet gereserveerd hadden. Daar kwamen incidenten van. Mensen probeerden over de poortjes aan de balie te springen om toch binnen te raken, ze probeerden het via onze lift, ze probeerden binnen te dringen via onze parkbar aan het Nelson Mandelapark, sommigen probeerden het zelfs langs de spoorweg.”

Quote Wie zaterdag na 17 uur nog gereser­veerd had om te komen zwemmen, krijgt zijn geld zeker terugbe­taald. Dat beloven we centrummanager Elewin Werbrouck

Volledig scherm De ligweide van LAGO Kortrijk Weide, zaterdagnamiddag © Henk Deleu

“Omdat het niet meer veilig was en omdat de hoofdtaak van onze redders is om toezicht te houden aan de baden en niet om mensen overal tegen te houden, hebben we er de politie bijgehaald. Om het niet verder te laten escaleren, want het leek wel alsof iedereen binnen wilde”, zegt centrummanager Elewin Werbrouck. “Er was geen andere oplossing mogelijk dan een vervroegde sluiting van ons onthaal. Wie zaterdag na 17 uur nog gereserveerd had om te komen zwemmen, krijgt zijn geld zeker terugbetaald. Dat beloven we.”

Tien amokmakers

Ook vrijdag was geen normale dag. Een man moest gereanimeerd worden nadat hij in het recreatief deel in elkaar was gezakt. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, werd de recreatieve zone vrijdag rond 18.30 uur ontruimd. Nog wat vroeger diezelfde vrijdag zorgden zo’n tien jongeren voor overlast op de ligweide. De politie kwam er bij. De amokmakers komen op een zwarte lijst en zijn drie maanden niet welkom in LAGO Weide.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.