Oude vliegtuigbom gevonden bij werken, straat afgezet

Kortrijk Schud je dansbenen los aan Justitiepa­leis, op gratis festival Justice Served

Het belooft op zaterdag 17 en zondag 18 september druk te worden aan het Justitiepaleis in de Nolfstraat in Kortrijk. De omgeving vormt dan het decor voor het gratis toegankelijke festival Justice Served. Het is komend weekend ook autoloze zondag, ideaal dus om er je dansbenen helemaal los te schudden. En naast muziek van lokale artiesten en dj’s te genieten van dansoptredens, foodstands… Er is ook een (after)party in populair eetcafé Het Paleitje.

13 september