Oude vliegtuigbom gevonden bij werken: ruim 200 leerlingen vrije basisschool geëvacueerd

KortrijkVlakbij de Pottelberg in Kortrijk is donderdagvoormiddag bij werken een oude vliegtuigbom gevonden. De omgeving werd afgesloten. De nabijgelegen Damiaanschool werd geëvacueerd. DOVO ontmantelde ter plaatse de ontsteker van de bom, een exemplaar van zowat 250 kilogram uit de Tweede Wereldoorlog, van Engelse makelij. Om 13.10 uur werd de perimeter weer opgeheven.

De bom werd aangetroffen in de Schorsmolenstraat, een doodlopend zijstraatje van de Kampstraat. DOVO, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, kwam ter plaatse om de situatie in te schatten en de bom weg te halen. In de buurt bevindt zich ook de Damiaanschool, een vrije basisschool op de Pottelberg. Na overleg met DOVO werd beslist om de school met 214 leerlingen te evacueren. “Er werd eerst een voorbereidende perimeter van 100 meter ingesteld waarbinnen bewoners gevraagd werden om het huis even te verlaten”, klinkt het bij de stad Kortrijk. “We stelden de evenementenhal Depart ter beschikking voor de geëvacueerden. Iedereen kon daar terecht in afwachting van het vrijgeven van de straten.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Bij graafwerken in de omgeving van de Pottelberg in Kortrijk werd een oude vliegtuigbom van Engelse makelij, goed voor bijna 250 kilogram, aangetroffen. © Hans Verbeke

Perimeter uitgebreid

De aangetroffen bom is van Engelse makelij en weegt zo’n 500 pond, bijna 250 kilogram dus. “Men besliste om de ontsteker ter plaatse te ontmantelen. Om dat veilig te kunnen doen, werd de evacuatieperimeter uitgebreid, tot 250 meter. Dat maakte dat zo’n 80 buurtbewoners en 220 leerlingen/personeel van de Damiaanschool werden geëvacueerd. Ook het nieuwbouwgedeelte van De Korf, een instelling voor bijzondere jeugdzorg, werd ontruimd. De leerlingen en leerkrachten van de Damiaanschool beslisten in overleg met de hulpdiensten om de kinderen tijdelijk op te vangen in het Pater Damiaan. Dat beschikt over een speelzone en ligt op een veilige afstand buiten de perimeter.”

(lees verder onder de video)

Vlotte ontmanteling

De bewoners die aan de rand van het perimetergebied wonen, werden aangeraden om tijdens de ontmanteling binnen te blijven en weg te blijven van de ramen. DOVO voorzag dat de ontmanteling vlot kon verlopen en dat bleek ook. Iets na 13 uur, dik twee uur na het aantreffen van het springtuig, was het al zover. Voor ondernemer Patrick D’Haene, die een bedrijfje runt in autoradiatoren, is de evacuatie een tegenvaller. “Ik begrijp dat men geen risico wil nemen maar ik vind het eigenaardig dat hier anderhalf uur lang bijna iedereen vrij mag bewegen en er dan toch plots wordt besloten tot een nog ruimere evacuatie. Dit brengt me in de problemen. De politie vroeg me mijn werknemers naar huis te sturen voor de rest van de dag en zelf moest ik ook vertrekken. Geen idee hoe lang dat zal duren, maar fijn is het alleszins niet.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm In de Schorsmolenstraat, op de Pottelberg in Kortrijk, werd bij graafwerken een oude vliegtuigbom gevonden. Na overleg met de militairen van DOVO werd beslist om tientallen buurtbewoners, een basisschool en enkele bedrijfjes in de buurt te evacueren. Ook Patrick D'Haene, die een bedrijfje runt in autoradiatoren, moest vertrekken én zijn werknemers naar huis sturen. © Hans Verbeke

Grote picknick

Voor de 214 kleuters en leerlingen van de lagere afdeling van de Damiaanschool die in tweede instantie ook moesten geëvacueerd worden, was het niet meer dan een spannend moment. “Het was zelfs leuk”, zegt directeur Alain Seynhaeve. “De evacuatie verliep in alle rust. We zijn naar het Pater Damiaanpark getrokken, het ravottepark in de volksmond. Omdat het net middag was, hebben we al het eten ook verhuisd. Op die manier werd het één grote picknick. Ietwat ongewoon, maar wel plezant.” De school bracht ook alle ouders op de hoogte. “We stuurden iedereen een sms met de meest dringende informatie. In de loop van de namiddag volgde nog een mailtje met meer uitleg.”

Volledig scherm In de Schorsmolenstraat, op de Pottelberg in Kortrijk, werd bij graafwerken een oude vliegtuigbom gevonden. DOVO kwam de ontsteker van de bom ter plaatse ontmantelen. © Hans Verbeke

Volledig scherm In de Schorsmolenstraat, op de Pottelberg in Kortrijk, werd bij graafwerken een oude vliegtuigbom gevonden. DOVO kwam de ontsteker van de bom ter plaatse ontmantelen. © Hans Verbeke

Volledig scherm Leerlingen van vrije basisschool worden geëvacueerd na vondst oude vliegtuigbom. © Hans Verbeke

Volledig scherm In de Schorsmolenstraat, op de Pottelberg in Kortrijk, werd bij graafwerken een oude vliegtuigbom gevonden. Na overleg met de militairen van DOVO werd beslist om tientallen buurtbewoners, een basisschool en enkele bedrijfjes in de buurt te evacueren. © Hans Verbeke

Volledig scherm In de Schorsmolenstraat, op de Pottelberg in Kortrijk, werd bij graafwerken een oude vliegtuigbom gevonden. DOVO kwam de ontsteker van de bom ter plaatse ontmantelen. © Hans Verbeke

Volledig scherm In de Schorsmolenstraat, op de Pottelberg in Kortrijk, werd bij graafwerken een oude vliegtuigbom gevonden. Na overleg met de militairen van DOVO werd beslist om tientallen buurtbewoners, een basisschool en enkele bedrijfjes in de buurt te evacueren. © Hans Verbeke

Volledig scherm In de Schorsmolenstraat, op de Pottelberg in Kortrijk, werd bij graafwerken een oude vliegtuigbom gevonden. DOVO kwam de ontsteker van de bom ter plaatse ontmantelen. © Hans Verbeke

