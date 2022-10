Oud Bruin Fest blaast nieuw leven in vergeten biersoort: “Niet enkel meer voor oude mannen”

KortrijkRodenbach is hun grote voorbeeld, maar tegenwoordig maken de brouwers van brouwerij ’t Verzet in Anzegem hun eigen oud bruin-bier. En ze zijn lang niet de enigen die proberen de wat vergeten biersoort om te vormen tot een hip product. Op het Oud Bruin Fest in Kortrijk vonden zo’n 24 brouwers van het gerstenat de weg naar het publiek. “In tegenstelling tot de kleur kan de smaak heel erg verschillen.”

“De tijd dat oud bruin-bier alleen door oude mannen wordt gedronken willen we achter ons laten”, zegt Alex Lippens, medezaakvoerder van ’t Verzet uit Anzegem, de brouwerij die vrijdag en zaterdag de eerste editie van het festival Oud Bruin Fest in Kortrijk op poten zette. “Het is onze bedoeling om met ons evenement de bierstijl nieuw leven in te blazen en de verscheidenheid van de biersoort aan te tonen.” Oud bruin-bier definiëren blijkt echter geen eenvoudige zaak. Een wezenlijk kenmerk van het gerstenat is uiteraard de kleur. In tegenstelling tot sommige andere biersoorten zijn er echter geen wettelijke voorschriften voor oud bruin-bier. “Meestal is de smaak zuurzoet, maar die kan enorm variëren”, zegt brouwer Alex. “Biermakers kunnen allerlei speciale ingrediënten aan hun product toevoegen. Ik denk bijvoorbeeld aan wortelen en tomaten, je kan het zo gek niet bedenken.”

Zotte combinaties

Ook bij ’t Verzet laten ze zich niet onbetuigd als het gaat om zotte combinaties. Bij hun ‘Oud Bruin Oak Leaf’ voegen ze, zoals de naam het zegt, eikenbladeren toe. “Ooit las ik een boekje over wijn dat met eikenbladeren werd gemaakt. Ik dacht toen onmiddellijk om aan ons oud bruin-bier dat ligt te rijpen op eiken vaten zo’n bladeren toe te voegen, wat de cirkel rond maakt. Sinds 2013 gaan we met 15 mensen bladeren gaan plukken in het bos, die we dan 2 weken laten drogen voor we ze aan ons bier toevoegen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Alex Lippens, medezaakvoerder van ’t Verzet uit Anzegem, met een flesje van de ‘Oud Bruin Oak Leaf’ in de hand. © Christophe Maertens

Noorwegen

Op het Oud Bruin Fest in Kortrijk waren zo’n 24 standjes met brouwerijen te vinden. Daarbij bekende namen als Liefmans, De Ranke, Struise Brouwers, Rodenbach en Omer Vander Ghinste, maar ook 9 buitenlandse bierbrouwers. Stefan Williams Hansen schenkt ons een biertje in van brouwerij Haandbryggeriet uit het Noorse Drammen. “In 2006 maakten we ons eerste commercieel ‘sour beer’ (een biercategorie waartoe ook oud bruin behoort, nvdr) en dat was geïnspireerd op een Vlaams bier. We hebben altijd een goede relatie gehad met Belgische brouwers. Noorwegen is nu niet meteen het grootste bierland. We zijn echter aan een inhaalbeweging bezig. Er wordt wel heel wat pils gedronken. Oud bruin is echter niet gekend bij ons en wij willen daar verandering in brengen.”

Ontdekken

De mensen die naar het evenement kwamen afgezakt waren vooral bierliefhebbers die kwamen proeven en vergelijken. Marco Tumkie spoorde 2,5 uur met de trein vanuit het verre Ham, samen met vrouw en vrienden, om wat oud bruin-bier te kunnen drinken. “Voor mij is de biersoort geen onbekende, maar ik merk in mijn vriendenkring dat dat wel anders is”, zegt Marco. “Dat vind ik wel spijtig, want het bier kent toch een mooie traditie. Bij ons in Limburg vind je het niet vaak in cafés. Wij kopen wel wat in de bierwinkel, zodat we het thuis kunnen proeven. Ik heb geen spijt naar Kortrijk te zijn gekomen, want er valt toch aardig wat te ontdekken.”

Amerika

De organisatoren lijken tevreden over hun festival en denken al aan de volgende editie. “Nu hebben we ons vooral gefocust op Europese brouwerijen, maar we willen ook Amerikaanse biermakers naar hier halen”, zegt Alex Lippens, die ons nog meetroont naar de stand van ’t Verzet om er de ‘Oud Bruin Oak Leaf’ te consumeren. Met enige twijfel zetten we de lippen aan het glas, maar tot onze verrassing smaakt het bier best lekker. “Wacht maar tot u ook onze andere biertjes hebt gedronken”, klinkt het nog. We doen dat echter niet, want de kans dat we dan uren blijven plakken is daarbij te groot.

