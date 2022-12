Opschudding na zwaardmoord: “Mohammed was ziekelijk jaloers, moest Heidi daarom zo’n vreselijke dood sterven?”

Kortrijk Kortrijk rekent op tot 1 miljoen euro jaarop­brengst via GAS-boe­tes voor kleine snelheids­in­breu­ken: “Er wordt nog altijd te vaak te snel gereden”

Kortrijk rekent in 2024 op een netto jaaropbrengst tot 1 miljoen euro, voor kleine snelheidsovertredingen die voortaan zelf via GAS-boetes afgehandeld mogen worden. Het gaat niet over extra flitscontroles, de stad zet er een bestaande trajectcontrole en twee snelheidscamera’s voor in. “Ook een GAS-boete voor te snel rijden in een zone 30 of 50 is altijd terecht. Burgers ontwijken die door zich aan de regels te houden”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

