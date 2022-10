Oproep tot protest tegen halve knip in Driekerkenstraat, voor aanvang van gemeenteraad in Kortrijk

Recent werd een nieuwe Leiebrug geïnstalleerd, tussen de Overzetweg in Marke en de Driekerkenstraat in Bissegem. De nog verder af te werken brug opent normaal in februari 2023. Zodra de brug open is, wordt een halve knik ingevoerd in de Driekerkenstraat. Wat er op neerkomt dat je van Marke niet meer naar Bissegem zal kunnen rijden via de Overzetweg en Driekerkenstraat, dat moet dan via de ring rond Kortrijk (R8) gebeuren. Omgekeerd kan je wel van Bissegem naar Marke blijven rijden via de Driekerkenstraat en Overzetweg.