Oproep tot protest tegen halve knip in Driekerkenstraat op nieuwjaarsreceptie voor bevolking

De nieuwe Leiebrug ligt er en is in afwerking. Waardoor wellicht in februari de Driekerkenstraat in Bissegem weer met de Overzetweg in Marke verbonden wordt. Daarna wordt een halve knip in de Driekerkenstraat van kracht, nabij garage Bartier. Waardoor Markenaren niet meer via de Overzetweg en Driekerkenstraat naar Bissegem kunnen. Vanaf dan moeten ze via de naastliggende brug van de ring rond Kortrijk (R8) rijden.