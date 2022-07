Oppositie niet mals over besparingsplan stad Kortrijk, Vlaams Belang vraagt extra gemeenteraad: “Geen nieuwe belastingen is boerenbedrog”

“Er zitten geschrapte projecten bij waar we allerminst blij om zijn”, zegt Groen-gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Zo wordt de realisatie van de fietssnelweg Kortrijk Noord uitgesteld. Ook de investeringen in het sportcentrum Wembley worden geschrapt. Daarnaast gaat ook de groene invulling van het binnengebied van Marke op de schop. Drie keer zware besparingen op groene, open ruimte en op de levensnoodzakelijke fietsinfrastructuur die van Kortrijk ook echt een fietsstad zou kunnen maken.”

“Het tweede grote manco aan dit plan heeft met energie te maken. De stad kondigt aan om het energieverbruik te doen dalen en op een energie-actieplan in te zetten. Het is voor iedereen duidelijk dat de beste energie de energie is die je niet gebruikt. Degelijke duurzame stadsgebouwen kunnen de stad daarbij helpen. Daarnaast is het zelf produceren van energie een tweede sleutel om te besparen. Het is voor ons logisch dat het project zonnedelen en het gebruiken van de private financiële middelen van de inwoners de sleutel kunnen zijn om versneld de omslag te maken. Helaas was er in het verleden slechts één dergelijk project. Ruim onvoldoende. En nu zijn we helaas (te) laat om deze gemakkelijke besparing te realiseren.

Volledig scherm Matti Vandemaele, Groen © Henk Deleu

“De stadscoalitie kondigt aan dat de belastingen niet verhogen. Om als voorbeeld te geven dat er een indexering komt op de rijbewijzen. Die gaan van 25 naar 30 euro, een verhoging van 20 procent. Dat is een pak meer dan de indexering. De Kortrijkzaan zal dus wel degelijk niet alleen in het zwembad, maar voor alle dienstverlening veel meer betalen dan vandaag het geval is. Een belastingverhoging van 20 procent verkopen als ‘geen nieuwe belastingen’ is boerenbedrog. We lezen letterlijk in het persbericht: Wel is er beslist om de bestaande belastingen en retributies correct mee te indexeren over alle diensten heen. Er bestond binnen de stad nog geen automatische indexering (met uitzondering van de exploitaties van het OCMW), zoals in vele andere gemeenten, waarbij de prijzen en tarieven mee de index volgen. Wil dit zeggen dat huisvuilzakken het containerpark, dranken in de OC’s, parkeerboetes,... allemaal met 20 procent verhogen?”, aldus Matti Vandemaele.

Quote Het is een gekende politieke tactiek: vlak voor het verlof een aantal moeilijke besparin­gen doorduwen Wouter Vermeersch

Vlaams Belang vraagt een extra gemeenteraad. “Het is een gekende politieke tactiek: vlak voor het verlof een aantal moeilijke besparingen doorduwen. Wij willen de cijfers kunnen inkijken en het stadsbestuur hierover grondig ondervragen in de gemeenteraad”, reageert fractieleider Wouter Vermeersch.

Volledig scherm Wouter Vermeersch, Vlaams Belang © Florian Van Eenoo photonews

“Dat er geen nieuwe belastingen komen, is bovendien een leugen. Via slinkse wijze werden en worden belastingen wél verhoogd. Zo worden alle bestaande belastingen en retributies voortaan geïndexeerd en dus systematisch verhoogd. Voor dit jaar betekent dat alleen al een verhoging van 10 procent, want de prijsindex nadert 10 procent. Eerder konden we al vaststellen dat het stadsbestuur zelf gaat flitsen om de stadskas te spijzen en een nieuwe belasting invoert op ‘masten’ waardoor onze gsm-factuur stijgt. Dat zijn dus wél nieuwe belastingen, maar dan via de achterdeur”, vindt Vermeersch.

De oefening van 47 miljoen euro zal volgens Vlaams Belang niet volstaan. “Vorige week werd nog duidelijk dat door de hoge inflatie de spilindex dit jaar nog twee maal zal worden overschreden. En op de gemeenteraad van juli liet schepen De Coene zich op onze vraag ontvallen dat het nieuw woonzorgcentrum Sint-Jozef alleen al aankijkt op een stijging van bouwmaterialen met 20 procent. Op een budget van een slordige 31 miljoen euro betekent dat al gauw een prijsstijging van ruim 6 miljoen euro. In het najaar zal een extra begrotingsoefening hoe kan ook opnieuw aan de orde zijn.”

