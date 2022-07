Opnieuw ‘voor elk wat wils' op zonovergoten Leiefeesten, van kinderanimatie en optredens tot de traditionele speech van minister-president Jambon

Volledig scherm De Leiefeesten zagen er iets anders uit dan andere jaren: doordat de Musical 1302 nog tot woensdag de Leieboorden in palmt, werd er voornamelijk gevierd op de Parking Broeltorens, ter hoogte van de Ijzerkaai, en aan de Groeningekouter. © Henk Deleu

De Leiefeesten zagen er iets anders uit dan andere jaren: omdat de Musical 1302 nog tot woensdag de Leieboorden in palmt, werd er voornamelijk gevierd op de Parking Broeltorens, ter hoogte van de IJzerkaai, en aan de Groeningekouter. Een ware stormloop was het niet, het was eerder ‘gezelligheid troef’ het hele weekend lang.

“Wij passeerden hier gisteren aan Buda Beach tijdens een fietstochtje, en zagen dat er hier van alles te doen was voor de kindjes”, zegt Gino Di Pietro. “Daarom zijn we vandaag nog eens teruggekeerd. Ideaal voor een rustige namiddag: de kindjes amuseren zich terwijl wij genieten van het mooie weer.” Zoontje Liam Di Pietro mocht zich samen met neefje Matia De Pietro uitleven in sumoworstelen voor kindjes.

Hoge belastingdruk

“Wij baten met de Sint-Paulusschool een kraampje uit hier op de Groeningekouter”, zegt Bieke Masselis uit Kortrijk. “We drinken er dan ook graag zelf eentje, om de rest die achter de toog staat, te steunen. Het was vrij rustig vandaag, maar nu, met de speeches die bijna starten, wordt het wat drukker.”

Want traditiegetrouw kwam minister-president Jan Jambon er speechen, in de schaduw van het Groeningemonument. Burgemeester Ruth Vandenberghe mocht de spits afbijten. Zij maakte een mooie brug tussen de hoge belastingdruk, die mee aan de basis lag van de Guldensporenslag, en de hoge belastingdruk nu. “In een land met een belastingdruk van 52,6%, die bij de hoogste ter wereld is, zou je voor minder in opstand komen als de prijzen dan nog eens overal stijgen.” Zij riep politici op om daar iets aan te dóen.

Jambon zelf brak opnieuw een lans voor méér bevoegdheden voor de deelstaten. “Vlaanderen moet zijn vleugels spreiden, maar we hebben de verfoeilijke neiging om onze eigen vleugels te laten afknippen. We staan verdorie aan de top van de wereld, maar beseffen dat onvoldoende. En als we het beseffen, vergeten we het uit te stralen.” Hij vernoemde onder meer de opleiding DAE aan Howest, die wereldfaam heeft. “Toen ik laatst in Amerika was, in de Universiteit Georgia Tech in Atlanta, konden ze niet zwijgen over Howest.”

Quote We mochten meteen een 300-tal bezoekers verwelko­men. De reacties waren overduide­lijk: het museum wordt, zoals verwacht, heel erg gesmaakt Schepen Axel Ronse

Vlaanderen kan dit moment niet voluit gaan, zegt hij verder. “Omdat onze staatsstructuur verwrongen en eigenlijk muurvast zit. De verschillende bestuursniveaus houden elkaar in een houdgreep. Laten we alstublieft na de volgende federale verkiezingen een eind maken aan de huidige onhoudbare situatie.”

Zondag ging ook het Belevingsmuseum 1302 open in de OLV kerk. “We mochten meteen een 300-tal bezoekers verwelkomen”, zegt schepen Axel Ronse. “De reacties waren overduidelijk: het museum wordt, zoals verwacht, heel erg gesmaakt.”

Onder meer Soul Avenue en Hier en Nu kwamen optreden. De festiviteiten werden afgerond met ‘Vlaanderen Zingt’ en een DJset van Para Baia.

