Opnieuw ongeval op berucht kruispunt aan vlakbij Cowboy Henk

Kortrijk Maak kennis met mythisch Doerakies volkje tijdens nieuwe fantasie­wan­de­ling aan hoeve Te Coucx

Het Doerakiepad is geopend. De kindvriendelijke fantasiewandeling aan hoeve Te Coucx stimuleert speels om op een andere manier naar de natuur te kijken, als een plaats waar veel aan de gang is, ook al is dat niet altijd zichtbaar. Het Doerakiepad werd op zondag 25 september officieel geopend.

26 september