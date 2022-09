Opnieuw gaslekje bij werken in Kortrijk

Kortrijk Drie verdachten steekpar­tij Boerde­rijstraat in Kortrijk blijven in cel

Drie van de vier verdachten die na een zware steekpartij in de Boerderijstraat in Kortrijk zaterdagnacht zijn aangehouden, blijven ook in de cel. Over de vierde oordeelt de raadkamer pas dinsdag. De steekpartij blijkt het trieste einde van een ruzie tussen 2 groepjes te zijn.

