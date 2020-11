Oplichterskoppel dat pannenkoeken verkoopt voor het goede doel, maar ze nooit levert zit weer in de cel

Spiere-Helkijn Gemeente­raads­le­den ondergaan sneltest, één personeels­lid met Covid-19 meteen naar huis: “We moeten in Zuid-West-Vlaanderen massaal testen”

19 november Gemeenteraadsleden en personeelsleden ondergingen woensdagavond vrijwillig een sneltest in het gemeentehuis in Spiere-Helkijn. Eén personeelslid kreeg een positief Covid-19-testresultaat onder de neus geschoven en moest meteen naar huis in quarantaine. “Wat nog maar eens aantoont dat we massaal moeten testen. Ik pleit voor een groepsaankoop sneltesten in Zuid-West-Vlaanderen, via de welzijnsintercommunale W13”, zegt burgemeester Dirk Walraet (LB).