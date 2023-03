Oplichter via Marketplace riskeert drie maanden cel

De vrouw uit Kortrijk wilde in maart vorig jaar een zetelbed kopen via Marketplace op Facebook. Aan de verkoper uit Doornik betaalde ze een voorschot van 30 euro. Daarna liet de man weten dat de verkoop toch niet zou kunnen doorgaan. Hij beloofde het voorschot terug te betalen, maar deed dat niet. De vrouw stapte naar de politie. “In eerste instantie ontkende hij de feiten, maar nadien gaf hij ze toch toe”, zegt het Openbaar Ministerie. “Hij had het zetelbed te koop gezet om een voorschot te innen en was nooit van plan het zetelbed te leveren en het voorschot terug te storten. Van zodra hij het had ontvangen, blokkeerde hij haar zodat ze hem niet meer kon contacteren.” De man werd een minnelijke schikking aangeboden, maar daar ging hij niet op in. Hij kwam ook niet opdagen in de rechtbank in Kortrijk. Nu riskeert hij een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een boete van 800 euro. Vonnis op 27 maart.