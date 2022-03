Opgravingen op Overleie gaan terug tot Slag bij Westrozebeke in 1382, toen Fransen Kortrijk in brand staken

Kortrijk Coronacri­sis nekt bekende Cubaanse bar in Kortrijk, La Bodeguita del Medio failliet

La Bodeguita del Medio in de Stationsstraat is failliet. Een jong koppel nam de populaire Cubaanse bar goed twee jaar geleden over, net voor de start van de pandemie. “Ze konden door de coronacrisis nooit tot een normale uitbating komen, ik hoef er geen tekeningetje bij te maken”, zegt curator Peter Sustronck. Er zijn al enkele kandidaat-overnemers.

29 maart