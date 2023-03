Opgeschrikt door politiecontrole laat twintiger halve kilo cannabis achter op trein in Kortrijk

Daar is de lente, daar is het... paashuis: “Misschien ‘over the top’ maar ik geniet ervan”

Kersthuizen kennen we, paashuizen zijn nieuw. In Kortrijk heb je er eentje, waar de gevel en het voortuintje van een rijhuis prachtig versierd zijn, met onder meer ruim drieduizend paaseieren. Het paashuis gaat over de tongen in de stad. We zochten de bewoners op. Hun verhaal, over waarom ze het doen.