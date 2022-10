Opgeknapte straat in volkse buurt in Kortrijk lijkt op lappendeken: “Net een uit de hand gelopen Picasso-schilderij”

De Roterijstraat heeft vanaf volkscafé De 3de Time tot aan de aansluiting op de Vercruysselaan (R36) iets van een doolhof vol brede strepen gietasfalt. Arbeiders van aannemer Stadsbader daagden er vrijdagochtend 30 september op om de straat op te knappen. Buurtbewoners wrijven hun ogen uit. “Net een Picasso-schilderij, maar dan eentje met te veel artistieke vrijheid”, vertellen ze. “Alle gekheid op een stokje: onze straat gaat er zo op achteruit.”

“We willen trots kunnen zijn op onze straat, net zoals de stad trots is op de verlaagde Leieboorden. Of zijn we niet van tel omdat we aan de verkeerde kant van de Leie wonen? We willen dat onze straat heraangelegd wordt zoals het hoort, met een deftige nieuwe toplaag. Iedereen in de Roterijstraat praat erover. We vrezen zelfs dat de waarde van onze huizen kan verminderen. Want als je zo’n straat ziet, wil je er toch gewoon niet wonen”, aldus omwonenden.

Misnoegde omwonenden, in de Roterijstraat

Het lappendeken in de Roterijstraat is de spreekwoordelijke druppel voor veel buurtbewoners. Eerder passeerde een andere aannemer er om er glasvezel uit te rollen, in opdracht van Proximus. Nadien werd het opengelegde voetpad weer hersteld, maar niet helemaal zoals het hoort. Zo zijn op veel plaatsen de boordstenen beschadigd. Het stoort omwonenden verder dat enkele maanden geleden een bushalte van De Lijn plots verdween in de Roterijstraat. “Het wegnemen van de bushalte, de werken voor Proximus, de opknapbeurt van onze straat… het is altijd hetzelfde verhaal, want we worden vooraf nooit op de hoogte gebracht, laat staan dat we inspraak hebben. We kunnen tegen een stootje in deze volkse buurt, maar deze keer is het erover”, klinkt het.

Aannemer Stadsbader ging niet in de fout. “We kregen van de stad Kortrijk de opdracht om het wegdek te herstellen, door scheuren te dichten met gietasfalt, in afwachting van een herasfaltering van de hele straat. De werken zijn volgens de regels van de kunst uitgevoerd”, zegt zaakvoerder Dominique Valcke.

“Ik vind het zelf ook niet mooi”, reageert schepen van Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit). “Maar het is inderdaad een tijdelijk herstel om de levensduur van de straat in afwachting van verder herstel te verlengen. De scheuren in het asfalt zijn gedicht, zodat straks met de winter de straat er niet nog erger aan toe zal zijn. Deze techniek van gietasfalt wordt ook elders, in andere steden en gemeenten, toegepast. Al is het esthetisch niet echt fraai.”

Picasso's Roterijstraat...

“Maar het werkt wel en is tot vijftien keer goedkoper dan affrezen en opnieuw asfalteren. Als het gietasfalt nog maar net is aangebracht, is het contrast groot, maar dat kleurverschil vermindert nog. Waar wegmarkeringen overgoten zijn, komen die uiteraard terug. We krijgen wel vaker commentaar van bewoners waar we een straat zo tijdelijk herstellen. Daar hebben we begrip voor.”

De Roterijstraat wordt mogelijk in de loop van 2023 wel helemaal heraangelegd, nieuwe toplaag inbegrepen. “Een nieuwe toplaag kost 103.000 euro. Maar om het goed te doen, moet ook de fundering meegenomen worden. Dan spreken we al snel over 250.000 euro. We bekijken of dat met het budget van volgend jaar haalbaar is. Maar ik ga hier nog geen beloftes doen”, besluit schepen Axel Weydts.

Buurtbewoners zijn ook boos omdat enkele maanden geleden zonder inspraak een bushalte van De Lijn in hun straat weggenomen werd

Nog dit: bewoners in de Roterijstraat vragen snelheidsmetingen in hun straat. Ze zijn de snelheidsduivels beu, die er de zone 30 aan hun laars lappen.

de Roterijstraat

de Roterijstraat

de Roterijstraat, uit de hoogte

de Roterijstraat, uit de hoogte

de kapotte boordstenen van de voetpaden

