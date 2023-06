Op zoek naar snelle frietjes of verse gerechtjes? ‘Frites Unique’ breidt uit met vestiging in stationsbuurt van Kortrijk

Het succesverhaal van ‘Frites Unique’ in Rollegem krijgt een vervolg. Eind augustus opent ‘Frites Unique Kortrijk Centrum’, waar ‘Frietlounge Appel’ vroeger zat. “We gaan er net zoals in Rollegem voor de beste frietjes, in een tof interieur. En we zijn jong, het is nu dat we deze stap moeten wagen. We willen de beste zijn”, vertelt medezaakvoerder Hannes Catanzaro (28).