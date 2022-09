Op zoek naar orgineel geschenk? Emiel (26) en Stéphanie (30) combineren in KADEE cadeaupakketten hoogstaande producten met belevenisbonnen

KortrijkFraai samengestelde en mooi verpakte themaboxen vol Belgische producten. Gecombineerd telkens met een bon voor een brunch, gastronomie, bistronomie of wellness beleving. Dat is de originele insteek van KADEE, een start-up van Emiel Kerckaert en Stéphanie Desmet. KADEE gifts gaat in Kortrijk een samenwerking aan met het hippe ontbijt- en koffiehuis Tarterie op de Grote Markt.

Het geven van de zoveelste onpersoonlijke cadeaubon beu? Met KADEE pak je het helemaal anders aan. “We zochten vorig jaar een leuk geschenk voor Moederdag. Maar wat geef je aan iemand die alles al lijkt te hebben? Een cadeaubon vonden we niet origineel en voor een fysiek geschenk hadden we écht geen inspiratie. Uiteindelijk stelden we zelf een brunch box samen, vol heerlijke Belgische ontbijtproducten én aangevuld met een belevenisbon om zelf te gaan brunchen. Zo kwamen we verrassend uit de hoek. En zo was KADEE, een naam die goed klinkt en een knipoog is naar cadeau idee, geboren”, vertellen Emiel en Stéphanie.

Er zitten niet zomaar wat producten in. Ze zijn hoogstaand en passen telkens bij het thema. Zo omvat bijvoorbeeld het Brunch De Luxe pakket een handgemaakt cappuccinokopje van IB Keramiek, een verrukkelijke chocoladestick van Ooja, een potje Brusselse stadshoning van Amielo, een zakje honderd procent natuurlijke thee van Wolv én een belevenisbon om te brunchen bij Tarterie. Je kan bij het beleven kiezen tussen een bon voor één, twee of vier personen. Zodat de gever van de box ook zelf kan meegaan, om samen te gaan brunchen.

Quote We brengen met onze cadeaupak­ket­ten bewust lokale handelaars samen. Zo is het een win-win voor alle betrokke­nen Emiel en Stéphanie

KADEE werkt rond vier themaboxen: Brunch, Gastronomie, Bistronomie en Wellness. Voor de bonnen wordt er samengewerkt met tal van hippe adresjes in élke provincie in Vlaanderen. Voor elk wat wils dus. Zo wordt er in West-Vlaanderen voor de themabox Gastronomie (De Luxe) samengewerkt met bistro Lin’eau in Wielsbeke. Voor de brunch giftboxen zijn er in onze provincie partnerships met Tarterie in Kortrijk en Blackbird in Brugge. De prijzen voor een box schommelen rond de 96 euro. “Het is geen goedkoop cadeau, maar zo’n giftbox is dan ook vooral voor speciale gelegenheden. En de belevenisbon zit altijd inbegrepen in de prijs. Er zit ook telkens een kaartje met een handgeschreven tekstje bij.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het Brunch De Luxe pakket © Henk Deleu

“We brengen met onze cadeaupakketten bewust lokale handelaars samen. Zo is het een win-win voor alle betrokkenen. We blijven online zoeken naar leuke merken en leuke adresjes. Om te blijven verrassen ook, we bieden niet telkens dezelfde giftboxen aan. We gaan zoveel mogelijk variëren”, zeggen Emiel en Stéphanie.

“We werken in Kortrijk met Tarterie samen omdat je er heerlijk kan brunchen, op een toffe locatie midden de stad. En we hebben een goede klik met zaakvoerster Veerle. We waren meteen verkocht”, aldus het koppel. Ook Veerle Vergote kan zich helemaal in de aanpak van KADEE vinden. “We verbinden onze naam zo aan kwaliteitsvolle lokale producten. En alles wat in een KADEE giftbox zit, past altijd perfect samen. Het is een unieke manier van werken om dat ook altijd te combineren met een bevenisbon. Nog een voordeel is dat we zo nieuwe klanten kunnen aantrekken. Ik ben zeker fan van KADEE”, zegt Veerle Vergote.

Het volledige aanbod staat op www.kadeegifts.be.

Je kan KADEE ook volgen op Instagram en op Facebook.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.