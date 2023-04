OP KOT IN... Kortrijk. Oekraïense Mariia (19) heeft kamer in oud ziekenhuis, waar de richtprijs 450 euro per maand is: “Feestje bouwen kan hier altijd”

De rush naar studentenkamers is volop bezig, voor wie (ook) volgend academiejaar zeker wil zijn van een kot. Zo ook in Kortrijk, met ruim 15.000 studenten de grootste studentenstad van West-Vlaanderen. Promotoren investeren er ruim 200 miljoen euro in 1.636 studentenkamers, om een kotentekort weg te werken. En er zijn nog meer nieuwe koten op komst. In afwachting is creatief wonen nodig, zoals in The Wing. Waar tachtig studenten in een vleugel van de vroegere Sint-Maartenskliniek samenhokken. Hoe is het leven daar? We zochten de Oekraïense studente Mariia Ogneva (19) op. “Alle verhalen en ervaringen die we hier uitwisselen, het zijn onvergetelijke herinneringen.” Al valt er meteen ook één groot nadeel op...