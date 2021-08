Ook KVK-fans zonder Covid Safe Ticket welkom in Guldensporenstadion: “We gaan voor een maximum aantal toeschouwers”

KortrijkWie (nog) geen geldig Covid Safe Ticket heeft, is vanaf de eerstkomende thuismatch van KV Kortrijk welkom in het Guldensporenstadion. Mogelijk belanden die fans wel samen in een nog te bepalen tribune, maar dat is nog niet zeker. “We bekijken alle mogelijke pistes”, zegt COO Jelle Brulez.

Vanaf komend weekend mogen stadions weer vol zitten. Want de coronamaatregel dat er maar een derde van de capaciteit mag gebruikt worden, valt weg. Maar wat doe je met fans die nog geen Covid Safe Ticket op de app Covidsafe.be hebben? Enkel supporters die al minstens twee weken dubbel gevaccineerd zijn, hebben een Covid Safe Ticket. De eerstvolgende thuiswedstrijd van KVK is pas op vrijdag 27 augustus, tegen KV Mechelen.

Quote We wachten de evaluaties van eersteklas­sers, die komend weekend al een thuiswed­strijd hebben, af COO Jelle Brulez

“We zitten dus in een luxepositie, want het kan snel gaan met de manier van aanpakken”, zegt Jelle Brulez. “Sowieso zal wie een Covid Safe Ticket kan voorleggen, zonder beperkingen de wedstrijd kunnen volgen. Wie (nog) geen Covid Safe Ticket heeft, zal ook welkom zijn. Maar op welke manier, weten we nog niet. We wachten de evaluaties van eersteklassers, die komend weekend al een thuiswedstrijd hebben, af. We gaan voor een maximum aantal toeschouwers, waarbij supporters zonder Covid Safe Ticket wellicht naar een aparte tribune moeten. En waar ze dan een mondmasker dragen, afstand houden en in bubbels van maximum acht personen zitten. Maar de details liggen nog niet vast, er is nog niets zeker nu. Want er kan nog veel veranderen in goed twee weken. Het moet sowieso mogelijk zijn om samen tot goed 8.000 fans te ontvangen.”

Volledig scherm KVK bekijkt nog hoe er zal gecontroleerd worden op het al dan niet hebben van een Covid Safe Ticket © BELGA

Controleren

KVK bekijkt ook nog hoe de supporters gaan gecontroleerd worden op het al dat niet hebben van een Covid Safe Ticket. “We gaan er wellicht stewards voor inzetten. En er zijn al supporters met een Covid Safe Ticket bereid om als hosts te helpen, tijdens die controles. We bekijken ook nog waar die controles het best gebeuren, want het Guldensporenstadion heeft geen gesloten ring zoals het stadion van Racing Genk. We zijn verder in overleg met de politie over een correcte aanpak en verwachten ook uit die hoek nog nuttige feedback.”

Rookverbod

Nog dit: afgelopen weekend naar aanleiding van de wedstrijd tegen Racing Genk was er op sociale media commotie onder KVK-fans, over een ingevoerd rookverbod in en aan het Guldensporenstadion. “Het gaat over een algemeen rookverbod in àlle stadions, het is geen beslissing van KVK alleen. En we kregen er ook al positieve reacties op, zelfs van verstokte rokers”, zegt Jelle Brulez.

LEES OOK: