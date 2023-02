Ook in Kortrijk aantal transmigranten in vrije val

Waar er eerst nog sprake was van een stijging van 97 transmigranten in 2018 naar 143 in 2019, ging het daarna in een vrije val naar 28 in 2020, 21 in 2021 en 15 in 2022 in Kortrijk. Het aantal aangetroffen transmigranten dat via ons land de oversteek probeert te maken richting Groot-Brittannië, is zo ook in Kortrijk met 90 procent gedaald.