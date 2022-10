Ook in crisistijden blijven ondernemen. Bossuwé opent in november vijfde vestiging, op Pottelberg in Kortrijk: “Een frituur is bestand tegen oorlog”

Kortrijk PVDA voert op Grote Markt actie tegen peperdure energiefac­tu­ren

Zo’n honderd mensen vroegen vrijdagavond op de Grote Markt in Kortrijk aandacht voor de energiecrisis, tijdens een vreedzame betoging. De bijeenkomst onder de vlag ‘Vrijdag Colèredag’ was een initiatief van de Partij Van de Arbeid (PVDA). Er was diezelfde avond ook een betoging op de Place Mansart in La Louvière.

