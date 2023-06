Ook ereburgemeester Stefaan De Clerck keldert woonproject nabij Broeltorens: “Te dominant en te groot, het parasiteert op de parking”

Treinver­keer tussen Kortrijk en Poperinge onderbro­ken door aanrijding

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Poperinge is sinds 11.50 uur in beide richtingen onderbroken door een aanrijding in Menen. Zo’n 100 treinreizigers moeten geëvacueerd worden. Voor hen zijn wafels en water onderweg.