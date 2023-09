Ook eerste schooldag voor politiezone Vlas: snelheidscontroles tijdens ochtend- en middagspits

Inwoners mogen meebeslis­sen over al dan niet doven van straatver­lich­ting in Groot-Kort­rijk: “Vooral fietsers spraken ons aan over donkere wegen”

De stad Kortrijk houdt een nieuw jaarlijks digitaal referendum. Het onderwerp zal wellicht veel weerklank krijgen. Het is deze keer aan de Kortrijkzanen om mee te beslissen over het al dan niet gedoofd blijven van de openbare straatverlichting. Een thema waar vaak over gesproken wordt op café. De ene vindt het oké, de andere vindt het levensgevaarlijk.