Ook druk op spoeddienst AZ Groeninge: “Het is puzzelen, maar situatie is nog onder controle”

“Het is hier ook enorm druk, dat kan ik wel bevestigen”, zegt communicatieverantwoordelijke Stefaan Lammertyn. “Er komen veel patiënten binnen via spoed, met luchtwegeninfecties, RSV of corona. Het is puzzelen om hen allemaal vlot te helpen en indien nodig een kamer toe te wijzen in ons ziekenhuis. Maar het lukt nog op dit moment. Wel moeten patiënten wel eens wat langer geduld oefenen als ze met een minder dringende aandoening binnenkomen. Uiteraard moeten we prioriteiten stellen en soms moeten andere patiënten sneller geholpen worden. We vragen begrip daarvoor. Verder wil ik ook mijn respect uitspreken voor al mijn collega’s, maar specifiek de collega’s op de spoeddienst, die inderdaad stevige dagen draaien nu.”