Ook deze zomer elke donderdag een themawandeling, Guldensporenwandeling vanavond bijt de spits af

Kortrijk 18 maanden met uitstel voor man (42) na neersteken overspeli­ge vrouw

Een 42-jarige man is veroordeeld tot 18 maanden met uitstel waarvan het gedeelte dat hij al in de cel heeft doorgebracht, effectief is bevonden. Hij stak op 6 juni zijn vrouw neer nadat hij had ontdekt dat ze er een overspelige relatie op nahield. In 2018 werd hij veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk, maar de man tekende verzet aan tegen dat vonnis.

7 juli