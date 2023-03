“Onze grote hamburgers verbazen iedereen”: Sebastian (31) en Karolina (36) openen Fresh Artistics

Man schiet poes van de buren dood: “Simba bleef hier maar langskomen”

Een man uit Kortrijk die in alle rust een woning wilde opknappen, heeft allerminst in alle rust gereageerd toen de kat van de buren voor de zoveelste keer ‘op bezoek kwam’. Een schot later met een loodjesgeweer mocht hij het in de rechtbank uitleggen.