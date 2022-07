Onthutsend onderzoek in Zuid-West-Vlaanderen: “Ruim 1 op de 5 jongeren geeft aan niet gelukkig te zijn”

kortrijkRuim 1 op de 5 jongeren in onze regio geeft aan niet echt gelukkig te zijn, zo blijkt uit een regionaal onderzoek van kzitermee.be. Jongeren tussen 11 en 28 jaar geven hun mentaal welbevinden een gemiddelde score van 2,95/5. Zorgwekkende cijfers, vinden ze ook bij Logo Leieland. Helemaal verrassend is dat dan weer niet: zo’n 1 op vier jongeren zoekt steun in sociale contacten als het minder gaat, en laat dat nu net hetgeen zijn dat tijdens de coronacrisis zwaar beperkt werd.

Kzitermee.be, initiatief van het lokaal gezondheidsoverleg Logo Leieland, voerde in samenwerking met hogeschool Howest een onderzoek naar het mentaal welbevinden bij jongeren uit Zuid-West-Vlaanderen. 2.165 jongeren tussen 11 en 28 jaar namen deel aan een bevraging. Blij word je niet van de resultaten, het blijkt niet zo goed gesteld te zijn met hun mentaal welbevinden.

Gemiddeld geven jongeren uit onze regio hun mentaal welbevinden een score van 2,95/5. Tussen de 20 en 25% van de jongeren gaf ook aan ‘een lage levenstevredenheid’ te voelen. “Jongeren tussen de 11 jaar en 17 jaar geven hun levenstevredenheid gemiddeld 7 op 10, bij de oudere leeftijdsgroep van 18 tot 29 jaar is dat zelfs maar 6 op 10”, zegt Laurence Platteau van Logo Leieland. “Dat zijn toch cijfers die we niet mogen minimaliseren.”

“Er zijn verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en trends die impact hebben op de mentale gezondheid van jongeren en de vraag naar zorg en jeugdzorg doen toenemen”, zegt Jeremie Vaneekhout, die voorzitter is van Leieland. “Zo zijn onder andere de toenemende prestatiedruk, sociale verwachtingen, groeiende kansenongelijkheid en de coronacrisis grote uitdagingen.”

Uit de vraag hoe ze met mentaal onbehagen omgaan, blijkt onder meer sociaal contact heel belangrijk te zijn. “47% van de respondenten geeft aan ‘verdoving’ te zoeken”, zegt Laurence. “Daaronder vallen onder meer sporten of extra me-time inplannen. In 23% van de gevallen zoeken de jongeren steun in hun sociale contacten. 20% zoekt echt externe hulp, 8% zoekt jammer genoeg heil in zaken zoals alcohol en drugs.”

Pijnlijk voor een stuk, want laat nu die sociale contacten net hetgeen zijn dat tijdens de mentaal uitdagende coronacrisis zwaar aan banden werden gelegd. “Ik denk dat we het er intussen allemaal wel over eens kunnen zijn dat tijdens het begin van de coronacrisis misschien wat te strenge maatregelen genomen zijn”, zo antwoordt Jeremie Vaneekhout, sinds kort ook voorzitter van Groen, vooral uit eigen naam.

“Logo Leieland is een gezondheidsorganisatie. Wij zullen dus de laatste zijn om te zeggen dat je corona niet ernstig mag nemen. Maar de les uit het verleden moet toch wel zijn dat we niet meer in een situatie mogen komen waarbij we nooit en nergens meer mogen buitenkomen. Mentaal welzijn moet ook een plaats krijgen in de afweging. Twee jaren je sociale contacten beperken is voor iemand van 35, zoals ik, best wel te overbruggen. Maar voor jongeren van pakweg 17 jaar zijn twee jaren veel belangrijker. Ze hebben die sociale netwerken waar ze de rest van hun leven op kunnen terugvallen, minder goed kunnen opbouwen.”

Ook uit het onderzoek blijkt dat de stap naar hulp niet evident is. Iets meer dan de helft van de jongeren kende Awel en de Zelfmoordlijn, maar de andere hulpinstanties zoals de Druglijn, Tejo en Teleblok bleken heel wat minder bekend. Daarnaast bleek het mentale welzijn van jongeren uit ASO-richtingen ook aanzienlijk beter dan dat van jongeren uit TSO en BSO-richtingen. “We laten het niet bij deze ‘vaststelling’ dat het veel beter kan met het mentaal welzijn”, zegt Laurence Platteau. “Dankzij deze resultaten kunnen we samen met steden en gemeenten en andere partners doelgerichter werken.”

“We kunnen concluderen dat er nood is aan steun van de nabije omgeving, taboedoorbreking, versterkende tools om beter om te gaan met moeilijkheden en laagdrempelige toeleiding naar het hulpverleningsaanbod. Samen met de regio wil Kzitermee.be werk maken van een gelukkig Zuid-West-Vlaanderen, waar jongeren zich goed voelen, zichzelf kunnen zijn en goed omringd zijn. Een missie waar we allemaal ons steentje in kunnen bijdragen.”

