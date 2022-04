Ontdek speels topexpo van kunstenaar Bellinkx

De workshop is komende zaterdag van 14 tot 15.30 uur, in de Paardenstallen in de Korte Kapucijnenstraat. De plaatsen zijn beperkt, vooraf inschrijven is dus nodig. Je kan tot en met vrijdag 29 april om 17 uur inschrijven, door een mailtje te sturen naar info@be-part.be. De workshop is voor kinderen van 5 tot 12 jaar, onder begeleiding van een familielid of ouder. Er wordt 3 euro per kind gevraagd, ter plaatse cash of met Payconiq te betalen. Op vertoon van hun leerkrachtenkaart nemen leerkrachten en hun kinderen gratis deel.