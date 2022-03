Ontdek ‘Provence van Kortrijk’ op nieuwe Coyghemroute

Kortrijk Kortrijk krijgt bevrij­dings­feest op 23 april: “Tijd om horeca-, evenemen­ten en cultuursec­tor te steunen”

Met Kelly&Axel XXL op zaterdag 23 april in stadshal Depart krijgt Kortrijk een bevrijdingsfeest. Kunstenaars, horecabazen, eventorganisatoren en deejays slaan de handen in elkaar om er een topgebeuren van te maken. “We roepen andere centrumsteden op om hetzelfde te doen, want de door corona getroffen sectoren verdienen al onze steun”, zeggen initiatiefnemers en N-VA-schepenen van respectievelijk Cultuur en Evenementen Axel Ronse en Kelly Detavernier.

25 maart