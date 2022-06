Ontdek nieuwe stadsoase LOOF in kiosk

Kortrijk Europese erkenning voor De Korenbloem, woon- en zorgpro­ject voor bewoners met dementie wint New European Bauhaus prijs

De Korenbloem, gespecialiseerd in kleinschalig en geborgen wonen voor jonge personen met dementie en oudere zorgvragers met dementie en/of zorg, krijgt Europese erkenning. De unieke werking levert een New European Bauhaus Prize op, in de categorie ‘prioriteit geven aan plaatsen en mensen die het het hardst nodig hebben’. Een heel knappe prestatie, want De Korenbloem was het enige Belgische project onder de 52 Europese finalisten in vier categorieën.

13 juni