Ontdek Leie tijdens begeleide aperitiefboottocht

Er wordt elke zondag telkens om 10.30 uur vertrokken, aan het Guido Gezellepad achter de Broeltorens. De tocht duurt twee uur. Vooraf reserveren is verplicht, via bootverhuur.dekeper@gmail.com of tel 0477/55.38.73. De prijs is 29 euro per persoon, kinderen onder 12 jaar betalen 14 euro. In de prijs zijn tocht, verzekering, gids, stuurman en aperitief inbegrepen. Bij barslecht weer of te veel of te weinig inschrijvingen wordt een alternatieve datum voorgesteld.