Onkruid verdelgen met gasbrander voor komst Oostenrijkse president zet gebouw UGent in lichterlaaie

Heule Heulenaars willen van huisje in park ontmoe­tings­plaats De Parkiet maken: “Wie scheve schaats reed, kroop vroeger rond de vijver”

Bart Delrue, Pepijn Rosseel, Stan Van Mierlo en Stijn Tyteca willen huisje De Gloriette in Heulepark omvormen tot De Parkiet - een knipoog naar de vele halsbandparkieten in het park – en er een ontmoetingsplaats van maken. Ze dienen hun project van 5.000 euro via het Burgerbudget Kortrijk in.

17 maart