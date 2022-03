Onkruid moest weg voor bezoek van Oostenrijkse president, maar dat zet gebouw UGent in lichterlaaie

Kortrijk Zware brand in onderzoeks­cen­trum van 7,5 miljoen euro van UGent in Kortrijk onder controle, iedereen op tijd weg uit gebouw

Er is vrijdagochtend een zware brand uitgebroken in Veg-i-Tec, een pas enkele maanden geleden geopend nieuw onderzoekscentrum rond het verwerken van groenten en aardappelen van de Universiteit Gent, in Kortrijk. Het vuur is intussen onder controle. Er vielen gelukkig geen slachtoffers.

13:41