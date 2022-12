Ongeval op E17 zorgt even voor verkeershinder

De hulpdiensten snelden ter plaatse. Even werd gedacht dat een persoon in de auto gekneld zat in de auto, maar bij aankomst van de brandweer bleek dat niet meer het geval. Het ongeval gebeurde omstreeks 8.30 uur tussen de afrit Zwevegem en het Ei in de richting van Kortrijk. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang niet passeren op de linkerrijstrook, dat zorgde even voor wat verkeershinder. Niemand raakte zwaargewond.