Ongeval met vrachtwagens op E17: bestuurder kritiek

Het ongeval gebeurde tussen het tankstation Shell en de verkeerswisselaar in Aalbeke in de richting van Frankrijk. De vrachtwagenchauffeur reed in op zijn voorligger die plots in de remmen ging. “Dat kwam door auto’s die op het laatste nippertje toch rechts wilden invoegen om de verkeerswisselaar te kunnen nemen", vertelt een andere vrachtwagenchauffeur die het ongeval zag gebeuren. “Mensen beseffen veel te weinig hoe gevaarlijk dat is." De Nederlandse trucker kon een aanrijding niet meer vermijden en reed in op zijn voorligger. Zijn bestuurderscabine werd ingedeukt en de man kwam vast te zitten. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de man de eerste zorgen toe te brengen. “We konden hem uiteindelijk nog vrij snel bevrijden uit de cabine", vertelt brandweerofficier Hans Van Poucke van de hulpverleningszone Fluvia. “Vooral aan zijn benen is hij erg zwaar gewond geraakt.” De 55-jarige vrachtwagenchauffeur uit Nederland werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.