Ongeval aan oprit R8 veroorzaakt verkeershinder

kortrijk Geschiede­nis met een hedendaag­se twist: leerlingen maken podcasts over Winston Churchill en Bloody Mary

Vijfdejaars van RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen hebben de afgelopen maanden in het kader van hun lessen geschiedenis de podcast LOVV Historia gemaakt, samen met Radio Quindo. De leerlingen verdiepten zich in kleine groepen in het leven van een bekend historisch figuur. Hun opdracht was om het leven en de impact van die sleutelpersoon op een creatieve manier voor te stellen.

30 juni